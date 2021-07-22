Китай виступив проти аудиту своїх лабораторій експертами ВООЗ в рамках розслідування походження COVID-19

Про це пише DW.



Китай гостро розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я через її наміри провести перевірки китайських лабораторій у рамках розслідування джерела появи коронавірусу SARS-Cov-2.



Заступник глави держкомітету охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь у четвер, 22 липня, наголосив, що ВООЗ "нехтує здоровим глуздом та демонструє неповагу до науки".



Цзен Ісинь зауважив, КНР не погодиться на план щодо перевірки лабораторій і виступає категорично проти "політизації питання походження коронавірусу".



Чиновник заявив, що був приголомшений, коли вперше прочитав план ВООЗ, оскільки він містить припущення, що до появи коронавірусу призвело порушення протоколів роботи в Уханьському інституті вірусології, зазначає інформагентство Reuters.

Нагадаємо, у березні 2020 року секретар РНБО України Олексій Данілов, посилаючись на дані української розвідки, заявив, що коронавірус поширився по світу через витік у китайській лабораторії в Ухані.

Пізніше подібну заяву зробив тодішній очільник Держдепу Майк Помпео.