Китай закликав США до "практичних дій" щодо санкцій

Про це стало відомо після того, як міністр фінансів США Джанет Єллен завершила понад 10-годинні зустрічі з високопосадовцями в Пекіні, передає Reuters.

Китай погодився "підтримувати обміни та комунікацію на високому рівні на всіх рівнях в економічній сфері", йдеться в заяві міністерства фінансів Китаю.

Але, зазначається, що Китай також "вимагає" від США "припинити придушення китайських підприємств, зняти заборони на продукцію, пов'язану з Сіньцзяном, і зробити конкретні кроки у відповідь на основні занепокоєння Китаю в економічних відносинах між двома країнами", - сказано в заяві міністерства.