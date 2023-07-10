Китай закликав США до "практичних дій" щодо санкцій
Китай закликав США вжити "практичних заходів" у відповідь на "серйозні занепокоєння" щодо санкцій проти китайських фірм
Про це стало відомо після того, як міністр фінансів США Джанет Єллен завершила понад 10-годинні зустрічі з високопосадовцями в Пекіні, передає Reuters.
Китай погодився "підтримувати обміни та комунікацію на високому рівні на всіх рівнях в економічній сфері", йдеться в заяві міністерства фінансів Китаю.
Але, зазначається, що Китай також "вимагає" від США "припинити придушення китайських підприємств, зняти заборони на продукцію, пов'язану з Сіньцзяном, і зробити конкретні кроки у відповідь на основні занепокоєння Китаю в економічних відносинах між двома країнами", - сказано в заяві міністерства.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен 6 липня прибула з офіційним чотириденним візитом до Китаю для налагодження зв'язків між економіками країн.
- 9 липня стало відомо, що міністерство фінансів США застерегло Китай від надання Росії матеріальної підтримки у війні проти України та допомоги в ухиленні від санкцій.
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