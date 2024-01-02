Китай закликав Тайвань сприяти мирному об'єднанню в одну країну
Центральний уряд Китаю закликає співвітчизників на Тайвані допомогти із мирним об'єднанням в одну країну
Про це заявив глава канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР Сун Тао, повідомляє Сіньхуа.
За словами Сун Тао, політика, що проводиться владою КНР, надала можливості для розвитку співпраці між Пекіном і Тайбеєм. Чиновник вважає, що жителі острова мають "спрямовувати відносини між материковим Китаєм та Тайванем на правильний шлях мирного розвитку, просувати процес мирного возз'єднання батьківщини".
"Ми твердо віримо, що якщо співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки будуть солідарні та об'єднають зусилля, то ми зможемо створити найкраще майбутнє для великого відродження китайської нації та завершити велику справу щодо об'єднання батьківщини", - наголосив Сун Тао.
- У новорічному зверненні Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" Китаю з Тайванем є неминучим.
- Президентка Тайваню прокоментувала заяву лідера Китаю щодо неминучого возз'єднання та заявила, що відносини Тайваню з Китаєм повинні вирішуватися волею народу.
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