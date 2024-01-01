Мир має ґрунтуватися на гідності: президентка Тайваню прокоментувала заяву лідера Китаю про неминуче возз’єднання

Про це заявила президентка Тайваню Цай Інвень після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що "возз’єднання материка з островом неминуче", пише Reuters.

У повідомленні йдеться про те, що Китай посилює військовий тиск, аби відстоювати свої претензії на суверенітет над демократично керованим Тайванем, де 13 січня відбудуться президентські та парламентські вибори.

Цьогоріч під час новорічного звернення Сі Цзіньпін мав сильніший тон, коли казав, що люди з обох боків Тайванської протоки є "членами однієї сім’ї".

Після цього президентка Тайваню, коментуючи питання журналістів, зазначила: найважливішим принципом того, якого курсу слід дотримуватись у відносинах з Китаєм, є демократія.

"Для ухвалення рішення потрібна спільна воля народу Тайваню. Зрештою, ми демократична країна", - сказала Цай Інвень.

Вона додала, що Китай повинен поважати результати виборів на Тайвані, а обидві сторони зобов’язані підтримувати мир і стабільність у протоці.

Водночас у Reuters наголосили, що Китай трактує ці вибори як вибір між війною і миром та відмовився від численних пропозицій Цай про переговори.