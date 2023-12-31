Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" з Тайванем неминуче

Про це повідомляє Reuters.

Президентські та парламентські вибори 13 січня відбудуться в період загострення відносин між Пекіном і Тайбеєм.

Китай вважає Тайвань своєю "священною територією", тому посилює військовий тиск, щоб підтвердити свої претензії на суверенітет над демократично керованим Тайванем.

"Возз'єднання батьківщини є історичною неминучістю, - заявив Сі. - Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути пов'язані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації".

Китай висловив особливе невдоволення щодо нинішнього віцепрезидента Лай Чінте, кандидата в президенти від керівної Демократичної партії Тайваню (ДПП), який лідирує в опитуваннях громадської думки з різним відривом, заявивши, що він є небезпечним сепаратистом.