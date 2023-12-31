Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" з Тайванем неминуче
У неділю, 31 грудня, у своєму новорічному зверненні Сі Цзіньпін рішуче заявив, що "возз'єднання" Китаю з Тайванем є неминучим, оскільки до обрання нового лідера на острові залишилося менш ніж два тижні
Про це повідомляє Reuters.
Президентські та парламентські вибори 13 січня відбудуться в період загострення відносин між Пекіном і Тайбеєм.
Китай вважає Тайвань своєю "священною територією", тому посилює військовий тиск, щоб підтвердити свої претензії на суверенітет над демократично керованим Тайванем.
"Возз'єднання батьківщини є історичною неминучістю, - заявив Сі. - Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути пов'язані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації".
Китай висловив особливе невдоволення щодо нинішнього віцепрезидента Лай Чінте, кандидата в президенти від керівної Демократичної партії Тайваню (ДПП), який лідирує в опитуваннях громадської думки з різним відривом, заявивши, що він є небезпечним сепаратистом.
- 29 грудня стало відомо, що Пекін міг чинити тиск на популярну тайванську рок-групу Mayday, щоб її музиканти висловлювали прокитайські коментарі напередодні виборів у Тайвані.
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