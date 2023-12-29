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Китай намагався вплинути на вибори в Тайвані через популярний тайванський рок-гурт, - Reuters

29 грудня, 2023 п'ятниця
14:51
Культура На фото: Гурт Mayday

Пекін міг чинити тиск на популярну тайванську рок-групу Mayday, щоб її музиканти висловлювали прокитайські коментарі напередодні виборів у Тайвані

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією, наведеною у внутрішньому документі спецслужб Тайваню, Національне управління радіо і телебачення Китаю попросило групу Mayday публічно висловити підтримку заявам Пекіна про те, що Тайвань є частиною Китаю.

Рок-зірки не погодилися на прохання Китаю надати невизначену "політичну послугу", додало тайванське джерело, яке безпосередньо знає ситуацію та побажало залишитися анонімним. 

Після публікації Reuters про Mayday Демократична прогресивна партія Тайваню розкритикувала Китай, заявивши, що це знову продемонструвало, як Пекін намагається вплинути на голосування. Головна опозиційна партія Тайваню "Гоміньдан" заявила, що якщо звинувачення правдиві, вона також засуджує поведінку Китаю та закликає уряд Китаю відреагувати.

Управління Китаю у справах Тайваню оприлюднило заяву, передану тайванськими ЗМІ, в якій говориться, що звинувачення у тому, що уряд тиснув на Mayday, є "фейковими новинами" і що Демократична прогресивна партія поширює чутки.

"Це зловісна та зловмисна політична маніпуляція", — заявили в офісі, повідомляє Центральне інформаційне агентство Тайваню, United Daily News та інші видання.

Mayday є одними з найуспішніших тайванських артистів у Китаї - ринку, який стає дедалі складнішим для тайванських знаменитостей, оскільки Пекін посилює свій політичний тиск, щоб відстоювати свої претензії на суверенітет.
 

Світ
Китай
вибори
музика
Тайвань
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