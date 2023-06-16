Китай запустив у космос ракету з 41 супутником на борту
Китай здійснив запуск ракети-носія Long March-2D, яка вивела на навколоземну орбіту 41 супутник, встановивши рекорд за кількістю доставлених у космос апаратів однією ракетою-носієм
Як передає видання Xinhua, ракета стартувала з космодрому Тайюань на півночі Китаю 15 травня о 13:30 за пекінським часом.
Серед супутників було 36 комерційних апаратів дистанційного зондування землі сімейства Цзілінь-1, розроблених компанією Chang Guang Satellite Technology з однойменної провінції Цзілінь у північно-східному Китаї. Відтепер кількість цих супутників на орбіті зросте до 108, що стане першим у країні угрупованням комерційних космічних апаратів із понад 100 одиниць.
Відомо, що перша група апаратів Цзілінь-1 була запущена в жовтні 2015 року. З того часу компанія-виробник продовжувала їхнє вдосконалення і за вісім років добилася зменшення ваги кожного супутника з такою ж функцією з 420 кг до 22 кг.
Видання зазначає, що досягти цього вдалося внаслідок використання оновлених датчиків зображення, вдосконалених методів проєктування та встановлення передових інтегрованих мікросхем.
Додається, що виробник запевняє, що зміни не вплинули на роздільну здатність супутникових знімків, проте дозволили на 50% розширити їх видимий діапазон, а також знизити вартість сучасних апаратів до однієї двадцятої вартості перших супутників.
Як очікується, запущені супутники будуть використовуватись для надання комерційних послуг дистанційного зондування для таких секторів, як земельні ресурси, розвідка корисних копалин і будівництво розумного міста.
- Нагадаємо, 30 травня Китай запустив на орбіту корабель "Шеньчжоу-16" з трьома космонавтами на борту. Він проведе стикування з базовим модулем станції "Тяньгун". Члени екіпажу Цзін Хайпен, Гуй Хайчао та Чжу Янчжу працюватимуть на станції п'ять місяців.
- 8 червня повідомлялося, що Китай вдруге успішно запустив у космос новітню твердопаливну ракету-носій "Ліцзянь-1 Y2", яка вивела на заплановані навколоземні орбіти 26 експериментальних супутників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе