Китай запустив у космос ракету з 41 супутником на борту

Як передає видання Xinhua, ракета стартувала з космодрому Тайюань на півночі Китаю 15 травня о 13:30 за пекінським часом.

Серед супутників було 36 комерційних апаратів дистанційного зондування землі сімейства Цзілінь-1, розроблених компанією Chang Guang Satellite Technology з однойменної провінції Цзілінь у північно-східному Китаї. Відтепер кількість цих супутників на орбіті зросте до 108, що стане першим у країні угрупованням комерційних космічних апаратів із понад 100 одиниць.

Відомо, що перша група апаратів Цзілінь-1 була запущена в жовтні 2015 року. З того часу компанія-виробник продовжувала їхнє вдосконалення і за вісім років добилася зменшення ваги кожного супутника з такою ж функцією з 420 кг до 22 кг.

Видання зазначає, що досягти цього вдалося внаслідок використання оновлених датчиків зображення, вдосконалених методів проєктування та встановлення передових інтегрованих мікросхем.

Додається, що виробник запевняє, що зміни не вплинули на роздільну здатність супутникових знімків, проте дозволили на 50% розширити їх видимий діапазон, а також знизити вартість сучасних апаратів до однієї двадцятої вартості перших супутників.

Як очікується, запущені супутники будуть використовуватись для надання комерційних послуг дистанційного зондування для таких секторів, як земельні ресурси, розвідка корисних копалин і будівництво розумного міста.