Китай знайшов докази існування води на Місяці

Про це повідомляє УП.Життя з посиланням на Space.com.

Місія "Чан'е-5" приземлилася на Місяць у грудні 2020 року.

Пробуривши ґрунт, дослідникам вдалося зібрати наймолодші місячні зразки, які коли-небудь вивчалися. Потім за допомогою модуля матеріал передали на Землю.

Планетолог з Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук Лі Чунлай розповів, що є підтвердження, що на Місяці є вода.

"Вперше у світі результати лабораторного аналізу місячних зразків та спектральні дані досліджень місячної поверхні на місці були використані спільно для вивчення наявності, форми та кількості "води" у місячних зразках", – підкреслив Чунлай.

Водночас результати дослідження не свідчать, що на Місяці є великі резервуари з водою. Вони лише показують, що ґрунт та каміння на поверхні природного супутника містять приблизно 30 гідроксильних частин на мільйон. Гідроксил складається з одного атома водню та одного атома кисню, які є основою води.

Команда "Чан'е-5" також дослідила джерело води на Місяці. Воно міститься в кристалічному мінералі під назвою апатит.