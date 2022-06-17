Китай знайшов докази існування води на Місяці
Китайська програма "Чан'е-5" знайшла докази того, що на Місяці існує вода
Про це повідомляє УП.Життя з посиланням на Space.com.
Місія "Чан'е-5" приземлилася на Місяць у грудні 2020 року.
Пробуривши ґрунт, дослідникам вдалося зібрати наймолодші місячні зразки, які коли-небудь вивчалися. Потім за допомогою модуля матеріал передали на Землю.
Планетолог з Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук Лі Чунлай розповів, що є підтвердження, що на Місяці є вода.
"Вперше у світі результати лабораторного аналізу місячних зразків та спектральні дані досліджень місячної поверхні на місці були використані спільно для вивчення наявності, форми та кількості "води" у місячних зразках", – підкреслив Чунлай.
Водночас результати дослідження не свідчать, що на Місяці є великі резервуари з водою. Вони лише показують, що ґрунт та каміння на поверхні природного супутника містять приблизно 30 гідроксильних частин на мільйон. Гідроксил складається з одного атома водню та одного атома кисню, які є основою води.
Команда "Чан'е-5" також дослідила джерело води на Місяці. Воно міститься в кристалічному мінералі під назвою апатит.
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