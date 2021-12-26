Китайські космонавти здійснили другий за рік вихід у відкритий космос
У неділю, 26 грудня, двоє членів китайської орбітальної станції "Тянгун" здійснили вихід у відкритий космос
Про це повідомляє Сіньхуа.
Вихід у космос здійснили Чжай Чжиган та Е Гуанфу. Їм асистувала Ван Япін, яка є третім челном екіпажу орбітальної станції.
Це вже другий вихід у космос астронавтів, які прибули на станцію на кораблі "Шеньчжоу-13" 16 жовтня. Перший було здійснено 7 листопада астронавтами Чжай Чжиганом та Ван Япін, яка стала першою в історії китайської космонавтики жінкою, яка вийшла у відкритий космос.
- Нагадаємо, 4 липня двоє китайських астронавтів здійснили вихід у відкритий космос зі станції "Тяньгун", яка розгортається на орбіті.
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