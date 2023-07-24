Про це інформує Yonhap.

Зазначають, що Північна Корея планує масштабні святкування, зокрема й військовий парад, на честь 70-ї річниці підписання угоди про перемир'я. У зв'язку з цим країна запросила до себе представників китайського уряду, які стануть першою іноземною делегацією, що відвідає КНДР після початку пандемії у 2020 році.

Центральне інформагентство Північної Кореї зазначило, що китайську делегацію запросив Центральний комітет правлячої Робітничої партії КНДР та уряду. Делегація прибуде на чолі з членом Політбюро ЦК КП Китаю Лі Хунчжуном.

Що відомо про Корейську війну

Корейський півострів до 1945 року належав Японській імперії. Проте після того, як США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, Японія капітулювала, Друга світова війна скінчилася, а Корейський півострів розділили на дві частини. Тоді американські війська зайняли південну частину, а радянські - північну. Пізніше у 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея, а 1948-го у північній частині з'явилася Корейська Народно-Демократична Республіка.

Тоді лідером КНДР став Кім Ір Сен. Він сподівався об'єднати Кореї й розбудував армію, після чого у 1950 році розпочав Корейську війну.

У липні 1953 року США та КНДР підписали перемир'я, але формально війна не скінчилася. Північна Корея вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та скасувати санкції. США ж своєю чергою вимагає від КНДР позбутися ядерної зброї.