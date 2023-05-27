Китайський авіаносець пройшов через Тайванську протоку у супроводі двох кораблів
Міністерство оборони Тайваню заявило, що у суботу, 27 травня, китайський авіаносець "Шаньдун" пройшов через протоку у супроводі двох кораблів, що стало черговим сплеском військової напруженості навколо острова
Про це повідомило агенство Reuters.
У міністерстві заявили, що "Шаньдун", введений в експлуатацію у 2019 році, пройшов у північному напрямку через протоку, дотримуючись її серединної лінії, яка слугує неофіційним бар'єром між двома сторонами.
Тайванські військові уважно стежили за групою за допомогою власних кораблів і літаків і "відреагували належним чином", йдеться в короткій заяві міністерства.
Зазначається, що міністерство оборони Китаю не відповіло на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію, а збройні сили країни не згадували про плавання на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.
Додається також, що минулого місяця "Шаньдун" брав участь у китайських військових навчаннях навколо Тайваню, діючи в західній частині Тихого океану.
У березні минулого року "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку за кілька годин до того, як мала відбутися розмова президентів Китаю і США.
Китай продовжує військову діяльність у менших масштабах навколо Тайваню після формального завершення військових навчань минулого місяця.
У суботу міністерство оборони Тайваню також заявило, що за попередні 24 години вісім китайських винищувачів перетнули серединну лінію протоки, що китайські військові літаки роблять на регулярній основі з часів попередніх військових навчань у серпні минулого року.
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