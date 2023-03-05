Китайський оборонний бюджет у 2023 році збільшився до $224 млрд, - CNN

Про це мовиться на CNN.

Китай оприлюднив свій річний військовий бюджет на 2023-й, який збільшиться на 7,2% до приблизно 1,55 трильйона юанів ( $224 млрд), згідно з проектом звіту.

"Збільшення витрат знаменує собою другий рік поспіль, коли щорічне зростання військових витрат перевищує 7% на тлі зростання геополітичної напруженості та регіональної гонки озброєнь. Як і в інші останні роки, ця цифра залишається значно нижчою за символічне двозначне зростання", - ствердили журналісти.

Загалом у новому китайському бюджеті встановлено офіційну ціль зростання економіки у 5%.