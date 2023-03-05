Китайський оборонний бюджет у 2023 році збільшився до $224 млрд, - CNN
Китай опублікував дані про свій військовий бюджет на 2023- й, наразі він становитиме 1,55 трлн юанів, що сягає $224 млрд - на 7,2% більше, ніж попереднього року
Про це мовиться на CNN.
Китай оприлюднив свій річний військовий бюджет на 2023-й, який збільшиться на 7,2% до приблизно 1,55 трильйона юанів ( $224 млрд), згідно з проектом звіту.
"Збільшення витрат знаменує собою другий рік поспіль, коли щорічне зростання військових витрат перевищує 7% на тлі зростання геополітичної напруженості та регіональної гонки озброєнь. Як і в інші останні роки, ця цифра залишається значно нижчою за символічне двозначне зростання", - ствердили журналісти.
Загалом у новому китайському бюджеті встановлено офіційну ціль зростання економіки у 5%.
- Сполучені Штати обговорюють із близькими союзниками можливість введення нових санкцій проти Китаю в разі, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії для ведення повномасштабної війни в Україні.
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