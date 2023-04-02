Китайський застосунок інтернет-магазину Pinduoduo має можливість шпигувати за своїми користувачами, - CNN

Про це інформує CNN.

Дослідники кібербезпеки стверджують, що Pinduoduo має можливість обійти захист мобільних телефонів своїх покупців. У такий спосіб він може відстежувати дії в інших програмах, сповіщення, а також змінювати налаштування й читати особисті повідомлення. Також, за словами дослідників, після встановлення застосунку його важко видалити.

Порівняно з іншими застосунками, які також збирають величезну кількість даних користувачів часом без явної згоди, Pinduoduo вивів порушення конфіденційності та безпеки на новий рівень. Так під час дослідження було виявлено наявність шкідливого програмного забезпечення в застосунку цього інтернет-магазину. Воно використовувало вразливості в системі Android.

Також люди, які раніше працювали в Pinduoduo чи працюють зараз, поділилися інформацією про те, що експлойти застосунку використовувалися для шпигування за користувачами та конкурентами. Причиною було нібито збільшення продажів.

"Ми не бачили, щоб подібний додаток масового рівня намагався розширити свої привілеї, щоб отримати доступ до речей, до яких вони не повинні отримувати доступ", - зазначив головний науковий співробітник фінської фірми з кібербезпеки WithSecure Мікко Х'юппьонен.

Докази наявності шкідливого програмного забезпечення в Pinduoduo з'явилися після того, як у світі почали перевіряти різні китайські застосунки, зокрема TikTok. Це сталося на тлі занепокоєння щодо безпеки даних.

Проте наразі немає жодних доказів того, що Pinduoduo передав дані користувачів уряду Китаю. Однак законодавці США стурбовані тим, що будь-яку компанію, яка працює в Китаї, можуть змусити співпрацювати з з широким спектром заходів безпеки, оскільки китайська влада має значний вплив на підприємства під їхньою юрисдикцією.