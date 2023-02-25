Китаю невигідна перемога Росії у війні, - військовий експерт Грабський
Військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що Китай грає свою гру на знесилення Росії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Не треба перебільшувати роль Китаю у війні. Достатньо подивитися на товарообіг, який існує між Китаєм, США та Європою, тобто між цивілізованим світом і товарообіг між Китаєм та РФ. Він не набагато відрізняється від товарообігу між Китаєм і Тайванем. Виходячи з цього, Китаю невигідно, щоб Росія перемогла у війні, щоб Росія посилилася, - підкреслив Грабський.
За словами експерта, Китай фактично вже є учасником війни.
"95% дронів, якими воюють обидві армії, вироблені у Китаї. Форма, бронежилети, каски й інше спорядження надходить з Китаю для потреб обох армій. Китай чітко усвідомлює, що передача летальної зброї РФ призведе до колапсу китайської економіки, тому що вона не є настільки стабільною, щоб протистояти викликам та загрозам. Китай грає свою гру на знесилення Росії", - додав Грабський.
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