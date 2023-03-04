Токаєв це зробив буквально на другий день після оприлюднення, Лукашенко почекав до поїздки в Пекін.

Вони, звісно, старі хитруни й знають, що роблять: грають у балансування Росії. Але реальне значення цих заяв набагато більше.

Казахстан та Білорусь для Кремля не будь-хто, а члени ЄврАзЕС та ОДКБ, тобто на папері найближчі союзники: економічно та безпеково.

Казахстан та Білорусь для Кремля не будь-хто, а члени ЄврАзЕС та ОДКБ, тобто на папері найближчі союзники: економічно та безпеково

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Пряма і беззастережна підтримка китайського плану — це кінець зони домінівного геополітичного впливу РФ. Путін вважає найбільшою геополітичною катастрофою 20 століття розвал СРСР. Він вклав шалені зусилля та ресурси у побудови структур, що мали б відновити геополітичний вплив Росії на просторі колишнього СРСР.

Тепер Китай це головний гравець на євразійському просторі.

Путін хотів повернути СРСР в новому варіанті й так увійти в історію. Він завершує тим, що його начебто найближчі союзники публічно підтримують китайський план і купують собі прихильність Китаю

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Перефразовуючи Черчилля, Майдан став кінцем початку розвалу пострадянського простору, а українсько-російська війна початком кінця. Путін хотів повернути СРСР в новому варіанті й так увійти в історію. Він завершує тим, що його начебто найближчі союзники публічно підтримують китайський план і купують собі прихильність Китаю. В очах всього світу це очевидне приниження — Китаю Путін вже програв.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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