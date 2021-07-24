Кива обіцяє масові заворушення на чолі з Медведчуком
Народний депутат від партії ОПЗЖ, фактичний лідер партійного силового крила "Патріоти - За життя" Ілля Кива виступив з заявами на російському державному "Першому каналі"
Уривки з його виступу 23 липня сьогодні, 24 липня 2021 року, наводить у себе в відеоблозі громадський активіст Сергій Стерненко, передає Еспресо.TV.
"Найближчим вже часом, а це буде восени - і я кажу про середину вересня - почнуть активно люди виходити на вулицю", - сказав Кива.
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"Більше чекати часу немає. Осінь - це буде час великих змін. І тут ми розраховуємо на підтримку", - звернувся нардеп до росіян.
Лідером обіцяних ним протестів Кива назвав кума Путіна Медведчука.
"Нам потрібен лідер і він у нас є. Я сьогодні кажу за "Медведя", за Віктора Володимировича Медведчука", - наголосив Ілля Кива.
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Як зазначив своєю чергою Стерненко, він би не звертав увагу на черговий виступ Киви на російському ТБ, але йдеться про нацбезпеку.
"Тема досить серйозна. Тому що йдеться про нашу національну безпеку", - наголосив блогер.
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За його даними, "Патріоти - За життя" зараз активно набирають нових "тітушок".
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