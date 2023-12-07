Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Кива відправився до Кобзона. Колонка Віталія Портникова
OPINION

Кива відправився до Кобзона. Колонка Віталія Портникова

7 грудня, 2023 четвер
10:23
Погляд Віталій Портников

У День Збройних Сил України, з яким я вас всіх і вітаю, у Підмосков'ї було знайдено тіло колишнього депутата Верховної Ради України, який навіть на тлі інших колаборантів і поплічників російського режиму останні роки виглядав найбільш одіозно, виступав зі свідомими та жорсткими антиукраїнськими заявами, підтримував війну Російської Федерації проти власної Батьківщини

Думаю, тільки з роками ми зможемо зрозуміти, коли реально почалася діяльність Іллі Киви, спрямована на знищення української державності. Треба відразу сказати, що особисто в мене немає ніяких сумнівів, що співробітництво Киви з російськими спецслужбами розпочалося набагато раніше, ніж його політична й громадська кар'єра.

Я взагалі впевнений, що російською агентурою завжди була інфікована величезна частина і українських силових структур, і української номенклатури, і українського суспільства як такого. Що ще хотіти від країни, в якій Комітет державної безпеки Української РСР просто перейменували на Службу безпеки України, а військові округи радянської армії оголосили власним військом, а потім, з досі незрозумілих мені причин, збиралися жити у безпеці й сподіватися, що такі силові структури будуть захищати від майбутніх небезпек Україну, а не Росію.

Ми маємо завжди пам'ятати, що існує агентура, яка не проявляє себе до того моменту, поки не отримає відповідних вказівок від своїх кураторів.

Ілля Кива став відомий зовсім не як колаборант, зовсім не як проросійський політик, а як один зі сміливих силовиків, який готовий був брати участь у захисті Батьківщини від російської агресії й навіть як один з керівників Правового сектору на Полтавщині. Саме такою діяльністю він зміг зажити собі слави в українському суспільстві, побудувати репутацію, яка закінчилася його депутатством у партії "Опозиційна платформа За життя" Віктора Медведчука.

Може, звичайно, виникнути питання, навіщо росіянам було переводити Іллю Киву з лав патріотів до лав проросійських політиків-колаборантів. Але не будемо забувати, що це відбулося вже тоді, коли у Кремлі були абсолютно впевнені, що питання майбутнього України вирішено, і якщо не за кілька місяців, то за кілька років Україна забуде про свій досвід Майдану і стане такою ж слухняною державою, яка буде підкорятися Путіну, як і сусідня Білорусь.

Саме тому хотілося, щоб у тих проросійських партіях, які Кремль сподівався привести до влади у цій лояльній Україні, спочатку за допомогою політичних інструментів боротьби зі спадщиною Майдану і національно-демократичними силами, а потім і шляхом воєнної інтервенції, були люди, які могли б видати себе за справжніх представників українського народу, або за таких, що розчарувалися в українському патріотичному русі й побачили у ролі справжнього лідера українських національних змагань - кого? - звичайно ж Віктора Медведчука, якого Володимир Путін і досі бачить в ролі майбутнього гауляйтера України після окупації нашої країни своєю злочинною армією.

Сам Ілля Кива, як на мене, ніколи не обирав, ким йому бути, - отримав наказ видавати себе за патріота - і з натхненням виступав з патріотичними гаслами та промовами, отримував наказ демонструвати, що готовий бути учасником проросійських колабораційних сил - і змінював свою так звану політичну платформу, можна сказати, на 180 градусів. Я вам маю сказати, що таких пертурбацій в українському політичному житті ми побачимо ще чимало. Тут найголовніше завдання будь-якого українського громадянина не сильно зачаровуватися якоюсь конкретною постаттю, щоб потім не доводилося розчаровуватися та називати себе повним ідіотом, адже таких ситуацій в українському політичному житті було чимало, а буде ще більше.

Як бачимо, останнім часом Ілля Кива, можна сказати, переграв навіть зі зрадництвом. Інші колаборанти намагаються якщо не так активно світитися з антиукраїнськими заявами, то крайньою мірою виступають лише в тому мейнстримі, який їм диктується кураторами з Федеральної служби безпеки Російської Федерації та інших силових структур, які опікуються українськими зрадниками. А Кива з притаманною йому дурістю намагався бути найкращим учнем російського чудовиська. І от такий закономірний фінал, адже ми з вами знаємо, що зрадники не потрібні буквально нікому.

Українці мають ненависть і гнів до таких зрадників - це абсолютно логічно, але зрадників ненавидять і самі росіяни, які просто вважають, що якщо людина так легко змінює свою політичну позицію за вказівкою з Луб'янки, то це означає: якщо створиться відповідна ситуація, вони можуть в будь-який момент зрадити й самого Володимира Путіна з його мафією. Таким чином, зрадника можна краще використати як сакральну жертву, яка зможе самим фактом своєї смерті виправдати ті чи інші злочинні наміри російських спецслужб, щоб уже проти українських політиків державних діячів чи військових, ніж використовувати у своїй подальшій пропагандистській діяльності.

Я не знаю, чиєю жертвою став Ілля Кива - власної недбалості, помсти тих, хто вважав його зрадником України, чи чергової спеціальної операції росіян, як то кажуть у Москві, "многоходовочки", у якій Кива просто зіграв відведену йому кураторами роль в останній раз.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Ілля Кива
ГУР
колаборанти
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
6 грудня, 2023 середа
Літак, 13 танків, 40 бронемашин та 1270 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
Рустем Умєров
6 грудня, 2023 середа
Умєров про контрнаступ: ЗСУ пройшли вже дві лінії оборони росіян
6 грудня, 2023 середа
ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М, який готувався завдати удару по Одещині
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.82
    Купівля 36.82
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 грудня
11:18
Ілюстративне фото
У РФ стартував набір в академію генштабу, більшість офіцерів брали участь в операціях у Сирії, - британська розвідка
11:16
Ексклюзив
на фото Мар'яна Безугла
Ця ініціатива заблокована: нардепка Фріз про відсторонення Безуглої з посади в комітеті нацбезпеки
11:16
відключення електроенергії
Знеструмлено 408 населених пунктів, Україна залучить аварійну допомогу: ситуація в енергосистемі станом на 7 грудня
11:14
PR
Прем'єра. "Вбивці квіткової повні" онлайн на SWEET.TV
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Американці втрачають інтерес до війни в Україні, Орбан намагається зірвати вступ Києва в ЄС. Акценти світових ЗМІ 7 грудня
10:51
Рембрандт, Sotheby’s
Картину Рембрандта, раніше оцінену в $15 тис., продали на аукціоні за $13,8 млн
10:50
Оновлено
У школі російського Брянська восьмикласниця вчинила стрілянину та суїцид: двоє загиблих, четверо постраждалих
10:20
Допомагав окупантам втекти з Херсона: СБУ оголосила підозру місцевому жителю
10:06
OPINION
Сергій Громенко
Довга війна угробить Росію
10:05
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 грудня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
09:54
На Харківщині сталася смертельна ДТП: загинуло 6 людей, ще 5 постраждали
09:43
Ексклюзив
Вступні екзамени
Правозахисниця Денисова пояснила, які пільги мають діти захисників та захисниць на вступ до державних закладів освіти
09:41
вибори до Держдуми
У РФ визначили дату виборів президента
09:18
Сі Цзіньпін
"Повинні бути партнерами": Сі Цзіньпін зустрівся в Пекіні з президентами Євроради та Єврокомісії
08:58
Ексклюзив
Музей Сковороди, Харківщина, обстріл
Національний музей Сковороди зруйнований, але через статус пам'ятки історії з будівлею нічого не можна робити, - заступниця директора
08:55
під час зльоту загорівся вантажний літак
У Росії під час зльоту загорівся вантажний літак
08:45
франківська ТрО
В Україні реконструюють найбільший реабілітаційний центр для військових
08:09
Оновлено
повітряна тривога
Атака Росії у ніч на 7 грудня: на Одещині є влучання, на Хмельниччині працювала ППО
08:04
OPINION
Мирослав Гай
Першочергове для України - вступ до НАТО
08:01
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 18 танків і 26 бронемашин, - Генштаб
07:56
обстріл, ППО
Українська ППО вночі знищила 15 із 18 "Шахедів"
07:35
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі на чергуванні перебуває один російський корабель
07:26
Отруєння
Масове отруєння студентів у Полтаві: хворі у стані середньої тяжкості
07:19
ООН ЛГБТ
У штаб-квартирі ООН показали фільм французького журналіста "Слава героям" про війну в Україні
07:07
санкції проти Росії
Отруєння Кара-Мурзи: Австралія наклала санкції на 10 росіян і три установи ФСБ
06:54
ISW: Сили оборони продовжують зміцнювати угрупування на лівобережжі Херсонщини
06:46
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
"Американська кров": Кірбі назвав ціну відмови від підтримки України
06:36
Зеленський Орбан
Єрмак і Сіярто припустили зустріч Зеленського та Орбана
06:16
окупанти
Кремль намагається мобілізувати мігрантів на війну в Україну, - ISW
05:53
Папа Іван Павло ІІ
У костел Святого Миколая в Києві привезли на зберігання мощі Папи Івана Павла ІІ
05:18
Джозеф Байден
Байден назвав політичним шантажем провал голосування про допомогу Україні
04:50
Прапор США
В Україну приїде радник зі США для боротьби з корупцією та залучення інвестицій
04:21
Бельгія кримінал світ
У Брюсселі сталася стрілянина в елітному районі: є поранені, поліція виключає теракт
03:53
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Японія готова надати $4,5 млрд на допомогу Україні, - прем'єр Кісіда
03:25
Оксана Маркарова
Маркарова прокоментувала провальне голосування пакета допомоги Україні у сенаті США
02:57
Саудівська Аравія попросила США стримано реагувати на атаки хуситів з Ємену, - Reuters
02:06
Пентагон Ллойд Остін Рустем Умєров допомога Україні США
Остін зустрівся з Умєровим у Пентагоні "за закритими дверима"
01:15
Санкції на алмази
Канада заборонила імпорт російських алмазів та виробів з діамантами
00:43
Сенат США
Законопроєкт про допомогу Україні не пройшов процедурного голосування в сенаті США
00:20
Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV