Киян навчатимуть, як діяти в умовах радіаційного та хімічного забруднення
У Києві розпочали запис усіх охочих на навчання з підготовки до нацспротиву. Там зокрема навчатимуть, як діяти в умовах радіаційного та хімічного забруднення
Про це повідомила пресслужба Київської міськради.
Курс складається з одного безоплатного заняття тривалістю шість годин.
Навчання проводитимуть за такими напрямками:
- основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;
- стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;
- захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.
Навчання для цивільних проводитимуть працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки. Для зручності навчання відбуватимуться в робочі та вихідні дні.
Охочі пройти навчання з підготовки до національного спротиву мають заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://forms.gle/w4v2aeTXFMw2MCL4A.
Місце проведення навчання буде повідомлено кожному учаснику особисто.
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