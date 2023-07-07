Киян навчатимуть, як діяти в умовах радіаційного та хімічного забруднення

Про це повідомила пресслужба Київської міськради.

Курс складається з одного безоплатного заняття тривалістю шість годин.

Навчання проводитимуть за такими напрямками:

основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;

стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;

захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Навчання для цивільних проводитимуть працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки. Для зручності навчання відбуватимуться в робочі та вихідні дні.

Охочі пройти навчання з підготовки до національного спротиву мають заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://forms.gle/w4v2aeTXFMw2MCL4A.

Місце проведення навчання буде повідомлено кожному учаснику особисто.