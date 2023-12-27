Киянам і гостям столиці пропонують три безоплатні екскурсії містом: розклад

Про це повідомило Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Попередня реєстрація на участь обов'язкова.

Екскурсія "Різдвяні традиції між двома дзвіницями"

Учасникам розкажуть про традиційне українське святкування Різдва, про святого Миколая, а також про символи, обереги та інші атрибути зимових свят.

Маршрут: Софійська площа → Михайлівська площа → Михайлівський Золотоверхий собор → Трапезна і співочий флігель → Володимирська гірка → Костел Святого Олександра → вул. Костьольна → Майдан Незалежності.

Прогулянку заплановано на 28 грудня о 14:30.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/umcnsoBV6aTqk5Ji8

Екскурсія "Зустріч на Майдані Різдва"

Гостям розкажуть, чому Поштова площа раніше називалася "Майдан Різдва". Також учасники зможуть дізнатися про особливості прилеглих вулиць, дослідити розвиток цього району, а також надихнутися величними видами Дніпра, мостів та островів столиці.

Маршрут: Церква Різдва Христового → Поштовий будинок → Річковий вокзал → Пам’ятник першому трамваю → Пам’ятник «Малюки-засновники Києва».

Прогулянку заплановано на 29 грудня о 12:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/6vyvrpsPDHew7n756

Екскурсія "Київ новорічний: у вирі романтики"

"Під час прогулянки ви побачите культові романтичні обʼєкти міста та дізнаєтеся про любовні історії його відомих мешканців", - зазначили у КМДА.

Маршрут: парк імені Тараса Шевченка → вул. Євгена Чикаленка → вул. Богдана Хмельницького → вул. Хрещатик.

Екскурсію заплановано на 29 грудня о 14:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/geKu3ZRnAcHTiTt89

Окрім того, є змога придбати корпоративні екскурсії.

У разі оголошення повітряної тривоги за маршрутом передбачені укриття. У разі ворожих обстрілів заради безпеки екскурсантів і гіда прогулянку може бути скасовано.