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Класичні котлети по-київськи в духовці. Рецепт приготування
Котлети по-київськи – не легка страва, але й не складна. Якщо правильно дотримуватись покрокового рецепту приготування - страва вийде смачна, як в дитинстві
Інгредієнти для приготування котлет по-київськи:
Для котлет:
- чотири великі курячі грудки без кісток та шкіри
- сир пармезан – півсклянки
- панірувальні сухарі – одна чашка
- свіжа петрушка (порізана) – кілька листків
- два курячі яйця
- сіль, перець (за смаком)
- одна склянка борошна
Для начинки:
- вершкове масло (розм’якшене) – 100 г
- часник подрібнений – чотири зубчики
- свіжа петрушка – одна велика жменька
- зелена цибуля – невеличка пучка
- сіль та перець (за смаком)
Покроковий рецепт приготування котлет по-київськи, запечених в духовці:
- поміщаємо інгредієнти для начинки в чашу кухонного комбайна
- подрібнюємо всі продукти до однорідної маси
- перекладаємо масляну начинку з травами в поліетиленову плівку
- формуємо ковбаску, загортаючи начинку в плівку
- прибираємо на годину масляну ковбаску в морозильну камеру
- розрізаємо навпіл куряче філе, недорізаючи до кінця
- розгортаємо шматок курки
- відбиваємо молоточком
- приправляємо відбите м’ясо перцем та сіллю
- дістаємо з морозилки масляну начинку
- відрізаємо кілька шматочків
- масло прибираємо в морозильну камеру
- кладем масло на кожен шматочок курки
- спочатку загортаємо краї м’яса
- потім загортаємо все рулетиком
- прибераємо на годину в холодильник куряче фаршироване м’ясо
- нам потрібно три зручні чаші
- в одній чаші - борошно, приправлене сіллю та перцем
- у другій чаші – збиті яйця
- у третій чаші – тертий пармезан з рубаною зеленню й подрібненими сухарями
- дістаємо з холодильника м’ясо з начинкою.
- занурюємо кожен курячий рулет в борошно, потім в яйце, потім в сирну суміш повторюємо процес
- розігріваємо сковорідку з олією
Фото: www.freepik.com
- обсмажуємо по дві хвилини курячі рулетики з кожного боку
- знімаємо котлети по-київськи
- викладаємо на паперовий рушник
- перекладаємо котлети в форму для випічки
- запікаємо котлети двадцять хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці
- даємо постояти п’ять хвилин перед подачею на стіл
- подавати можна з картопляним пюре
- прикрашаємо петрушкою.
Смачного!
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