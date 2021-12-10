Клер Базі-Малорі стала президенткою Венеційської комісії

Про це повідомляє Рада Європи.



Дворічний термін нової президентки розпочинається вже сьогодні, 10 грудня, і вона матиме право на участь на переобрання у 2023 році.



Клер Базі-Малорі є членкинею Венеційської комісії з 2014 року. Також вона обіймала різноманітні посади в уряді Франції, а з 2010 року є членкинею Конституційного суду Франції.



Джанні Букіккіо, який очолював комісію з 2009 року, продовжить працювати з Венеціанською комісією як "спеціальний представник".



Довідка: Венеційська комісія - дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, який надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.



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