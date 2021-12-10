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Клер Базі-Малорі стала президенткою Венеційської комісії

10 грудня, 2021 п'ятниця
14:39
Світ

10 грудня Венеційська комісія обрала нову президентку - Клер Базі-Малорі, яка змінить на цій посаді Джанні Букіккіо

Про це повідомляє Рада Європи.

Дворічний термін нової президентки розпочинається вже сьогодні, 10 грудня, і вона матиме право на участь на переобрання у 2023 році.

Клер Базі-Малорі є членкинею Венеційської комісії з 2014 року. Також вона обіймала різноманітні посади в уряді Франції, а з 2010 року є членкинею Конституційного суду Франції.

Джанні Букіккіо, який очолював комісію з 2009 року, продовжить працювати з Венеціанською комісією як "спеціальний представник".

Довідка: Венеційська комісія - дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, який надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. 

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Рада Європи
Венеційська комісія
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