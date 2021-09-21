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Кличко: Київ може уникнути локдауну

21 вересня, 2021 вiвторок
10:56
Суспільство Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться уникнути локдауну

Про це передає НВ.

Кличко наголосив, що незважаючи на зростання захворюваності на коронавірус, столиця зможе уникнути локдауну через високий рівень вакцинації.

"Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 мільйона осіб. Половина з них - понад 800 тисяч - щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу", - сказав він.

Мер зауважив, що Київ готовий до боротьби з коронавірусом.

"Зараз в столиці оснащено більше 4,5 тисяч ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ", - додав Кличко.

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Віталій Кличко
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