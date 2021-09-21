Кличко: Київ може уникнути локдауну

Про це передає НВ.

Кличко наголосив, що незважаючи на зростання захворюваності на коронавірус, столиця зможе уникнути локдауну через високий рівень вакцинації.

"Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 мільйона осіб. Половина з них - понад 800 тисяч - щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу", - сказав він.

Мер зауважив, що Київ готовий до боротьби з коронавірусом.

"Зараз в столиці оснащено більше 4,5 тисяч ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ", - додав Кличко.

Нагадаємо, 20 вересня в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).

У МОЗ заявили, що чотири регіони України близькі до "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Це Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська області.

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