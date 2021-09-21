Кличко: Київ може уникнути локдауну
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться уникнути локдауну
Про це передає НВ.
Кличко наголосив, що незважаючи на зростання захворюваності на коронавірус, столиця зможе уникнути локдауну через високий рівень вакцинації.
"Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 мільйона осіб. Половина з них - понад 800 тисяч - щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу", - сказав він.
Мер зауважив, що Київ готовий до боротьби з коронавірусом.
"Зараз в столиці оснащено більше 4,5 тисяч ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ", - додав Кличко.
- Нагадаємо, 20 вересня в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).
- У МОЗ заявили, що чотири регіони України близькі до "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Це Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська області.
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