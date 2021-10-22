Кличко назвав обмеження, які введуть у Києві у разі "червоної" зони

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Кличко зауважив, що Київ зараз перебуває в "помаранчевій" зоні.

У разі переходу до "червоної зони" будуть запроваджені наступні обмеження:

Забороняється приймати відвідувачів у закладах харчування. Проте, дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

Припиняється діяльність закладів готельної сфери. Дозволяється за умови наявності у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

Відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту. Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

Забороняється робота спортзалів та фітнес-центрів. Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату. Також дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами;

Проведення всіх масових заходів. Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату. Також дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів;

Обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, за винятком виключних випадків. Проте, дозволяється за умови наявності у відвідувачів та працівників негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Як відомо, громадський транспорт продовжує роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

У свою чергу, заклади освіти:

Припиняють відвідання навчальних закладів з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули. Дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу. Працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, Київ найближчим часом перейде до "червоної" зони. Із 22 жовтня влада збирається запровадити додаткові карантинні обмеження.



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