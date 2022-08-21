Кличко назвав складові перемоги Усика над Джошуа
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличок заявив, що українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа завдяки стійкості та чемпіонській тактиці
Про це Кличко написав у twitter.
"Який приголомшливий бій, я пишаюся обома бійцями. Усик продемонстрував стійкість, серце і тактику справжнього чемпіона. Слава Україні!" - прокоментував бій Кличко, який у 2017 році програв Джошуа нокаутом в поєдинку, який став останнім в його кар'єрі.
Усик у ніч проти 21 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) переміг Джошуа роздільним рішенням суддів та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після перемоги Усик заявив, що присвячує свій тріумф ЗСУ та всій Україні.
- За даними CompuBox Усик перевершив Джошуа за кількістю ударів у переможному поєдинку.
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