Кличко повідомив про підсилення неба над Києвом "новим обладнанням ППО"
Українську столицю захищено "новим обладнанням" протиповітряної оборони
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в етері телеканалу "Київ".
Коментуючи російські удари щодо критичної інфраструктури, Кличко заявив, що провів нараду з українськими військовослужбовцями з приводу важливості захисту київських об'єктів енергопостачання.
"Мене військові запевнили, що зараз уже прийшло нове обладнання ППО до столиці. Повітряний простір буде ще більше захищений. Сподіваємося, що атак та провокацій з дронами-камікадзе та ракетами вже не відбуватиметься", – сказав Кличко.
Він не уточнив, про яку саме систему ППО йдеться.
- Нагадаємо, у ДТЕК повідомляли, що від обстрілів української енергетичної інфраструктури 18 жовтня шестеро людей зазнали поранень, а одна людина загинула.
- Кличко повідомив, що через російські обстріли загинуло троє співробітників одного з об’єктів критичної інфраструктури Києва.
- 18 жовтня у Києві на лівому березі зафіксовано три прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, а в Броварах спрацювала система ППО.
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