Про це повідомляє ДТЕК.

За попередньою інформацією, семеро людей зазнали поранень. Їм одразу надали першу медичну допомогу та відправили в лікарню. Один із поранених від отриманих важких травм загинув в автомобілі швидкої допомоги.

"Адміністрація та всі працівники ДТЕК Енерго висловлюють співчуття родині загиблого. Рідним буде надана вся необхідна допомога від компанії", - написали на сайті ДТЕК.

Також зазначили, що енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень. Працівники одразу приступили до відновлення пошкоджених об'єктів після припинення обстрілів.

"ДТЕК Енерго продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", - наголосили в ДТЕК.

18 жовтня росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру в Києві, Житомирі та Дніпрі.