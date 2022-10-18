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Головна війна з Росією У Києві тричі влучили в об'єкт енергозабезпечення, а в Броварах спрацювала ППО

У Києві тричі влучили в об'єкт енергозабезпечення, а в Броварах спрацювала ППО

18 жовтня, 2022 вiвторок
09:35
війна з Росією ракета

У Києві на лівому березі зафіксовано три прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, а в Броварах спрацювала система ППО

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста", - написав він.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі.

Про роботу ППО в Броварах повідомив мер міста Ігор Сапожко.

"У Броварах чутно вибухи. Працює ППО", - зазначив він.

  • 18 жовтня по об'єктах енергетичної інфраструктури влучили також у Житомирі та Дніпрі.
  • Вибухи цього дня чули також у Кривому Розі та Харкові.
  • У ніч на 18 жовтня обстріляли Миколаїв, унаслідок чого загинув чоловік.

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