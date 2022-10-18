У Києві тричі влучили в об'єкт енергозабезпечення, а в Броварах спрацювала ППО
У Києві на лівому березі зафіксовано три прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, а в Броварах спрацювала система ППО
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста", - написав він.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі.
Про роботу ППО в Броварах повідомив мер міста Ігор Сапожко.
"У Броварах чутно вибухи. Працює ППО", - зазначив він.
- 18 жовтня по об'єктах енергетичної інфраструктури влучили також у Житомирі та Дніпрі.
- Вибухи цього дня чули також у Кривому Розі та Харкові.
- У ніч на 18 жовтня обстріляли Миколаїв, унаслідок чого загинув чоловік.
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