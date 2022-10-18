Окупанти вдарили по Дніпру. Через обстріли у Житомирі немає світла і води
Уранці 18 жовтня в Дніпрі та Житомирі зафіксували удар по об'єкту енергетичної інфраструктури
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в телеграмі.
Він зазначив, що в Дніпрі окупанти двічі влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Через серйозні пошкодження в деяких районах міста може бути відсутнє енерго- та водопостачання.
Також Тимошенко повідомив, що попередньо росіяни двічі влучили в об'єкт енергозабезпечення в Житомирі.
На місцях ударів працює ДСНС. Подробиці Тимошенко пообіцяв надати пізніше.
"Ранок почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні — на резервному живленні. Працюємо. Відбою немає. Будьте у безпеці! Інформацію про постраждалих та пошкодження дамо згодом", - написав міський голова Житомира Сергій Сухомлин у фейсбук.
- У ніч на 18 жовтня росіяни завдали удару по Миколаєву. Загинула одна людина.
- Уранці 18 жовтня вибухи пролунали в Кривому Розі та в Харкові.
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