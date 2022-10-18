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У Кривому Розі пролунали вибухи

18 жовтня, 2022 вiвторок
06:57
війна з Росією Кривий Ріг

Уранці 18 жовтня в Кривому Розі пролунали вибухи

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи у північній частині міста. Перебуваємо в укриттях!" - написав він.

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