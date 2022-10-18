У Кривому Розі пролунали вибухи
Уранці 18 жовтня в Кривому Розі пролунали вибухи
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи у північній частині міста. Перебуваємо в укриттях!" - написав він.
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