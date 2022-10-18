Через російські обстріли загинуло троє співробітників одного з об’єктів критичної інфраструктури Києва, - Кличко
У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це - співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Два об'єкти зазнали значних пошкоджень. Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації", - додав Кличко.
- Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомляли, що від обстрілів української енергетичної інфраструктури 18 жовтня шестеро людей зазнали поранень, а одна людина загинула
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