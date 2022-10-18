Через російські обстріли загинуло троє співробітників одного з об’єктів критичної інфраструктури Києва, - Кличко

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Два об'єкти зазнали значних пошкоджень. Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомляли, що від обстрілів української енергетичної інфраструктури 18 жовтня шестеро людей зазнали поранень, а одна людина загинула

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