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Головна Суспільство Кличко: санкції проти РФ мають посилювати принцип "нічого про Україну без України"

Кличко: санкції проти РФ мають посилювати принцип "нічого про Україну без України"

12 січня, 2022 середа
18:32
Суспільство Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко подякував Заходу за дотримання принцип "нічого про Україну без України", але наголосив, що він має бути підкріплений санкціями проти Росії

Про це йдеться в його заяві.

"Ми вдячні західним партнерам за дотримання принципу "нічого про Україну без України". Але дипломатичні зусилля мають бути підсилені іншими заходами. Зокрема, продовженням і поглибленням санкцій проти Росії", - написав мер Києва.

Віталій Кличко зауважив, що Україні необхідна допомога в посиленні її обороноздатності, розвитку енергетичної незалежності та економічної стійкості країни. 

"Це той мінімум, якій потрібен для того, щоб Росія вже сьогодні розуміла високу ціну для неї в разі вторгнення до України. Українці готові себе захищати. Але світ має пам’ятати, що безпека України - це гарантія його безпеки", - наголосив політик.

За його словами, вимоги Росії на перемовинах у Женеві, висловлені зверхньо й безапеляційно, доводять, що влада РФ не налаштована на діалог.

Віталій Кличко зазначив, що Кремль має на меті знайти привід для звинувачення США, ЄС і НАТО у зриві переговорного процесу, щоб виправдати свою агресивну поведінку на кордонах України.

Також мер Києва зауважив, що не може бути жодного компромісу стосовно зовнішнього курсу України.

"Росія не має жодного права диктувати свої умови співтовариству демократичних країн та визначати зовнішню політику суверенних держав. Україна однозначно заявила про своє прагнення стати частиною європейської та євроатлантичної спільнот. Європейський вектор розвитку - це не вибір української влади, а вибір українського народу. Сьогодні рівень підтримки українцями руху до ЄС та НАТО досяг свого історичного максимуму і продовжує зростати. Про це свідчать соціологічні опитування. Тому жодного компромісу щодо зовнішнього курсу України бути не може - наш курс не залежить і не має залежати від волі третіх країн", - заявив Віталій Кличко.
 

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Україна
Віталій Кличко
Захід
санкції проти Росії
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