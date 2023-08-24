Клімкін: Безпека у регіоні Чорного моря вже не належить Росії
Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України, вважає, що у регіоні Чорного моря найближчим часом складеться новий, дуже непростий для всіх баланс, але для України він буде однозначно позитивний
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Крим не є недоторканим не тільки у сенсі спецоперацій, а й у військовому. І це потрібно розглядати у ширшому контексті останніх тижнів та місяців навколо Чорного моря. Для Росії як у геополітичному, так і військово-політичному плані було важливо тримати контроль над Чорним морем. Вони вважали, що домінуючий контроль за ними. А в останні тижні через наші успішні атаки вони його втратили, тобто Росія не може сказати, що контролює там судноплавство та безпеку. Це важлива історія для ключових ринків, і нафтових, і зернових. Як на мене, навколо Чорного моря відбулася глобалізація безпеки", - зазначив дипломат.
Павло Клімкін зауважив, що на сьогодні Україна є таким самим за масштабом, значенням та впливом гравцем як Росія зі всім своїм чорноморським флотом, який розташований не тільки у Криму, а й на кавказькому узбережжі.
"Це вимагатиме тотального перезавантаження безпеки, нового погляду на будь-які можливі розмови стосовно поновлення зернової домовленості. Мій висновок - безпека у регіоні Чорного моря вже не належить Росії. Я вважаю, що у найближчі місяці у цьому регіоні складеться новий, дуже непростий для всіх баланс, але з усім тим для нас він буде однозначно позитивний", - підсумував Клімкін.
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