Клімкін: Безпека у регіоні Чорного моря вже не належить Росії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Крим не є недоторканим не тільки у сенсі спецоперацій, а й у військовому. І це потрібно розглядати у ширшому контексті останніх тижнів та місяців навколо Чорного моря. Для Росії як у геополітичному, так і військово-політичному плані було важливо тримати контроль над Чорним морем. Вони вважали, що домінуючий контроль за ними. А в останні тижні через наші успішні атаки вони його втратили, тобто Росія не може сказати, що контролює там судноплавство та безпеку. Це важлива історія для ключових ринків, і нафтових, і зернових. Як на мене, навколо Чорного моря відбулася глобалізація безпеки", - зазначив дипломат.

Павло Клімкін зауважив, що на сьогодні Україна є таким самим за масштабом, значенням та впливом гравцем як Росія зі всім своїм чорноморським флотом, який розташований не тільки у Криму, а й на кавказькому узбережжі.

"Це вимагатиме тотального перезавантаження безпеки, нового погляду на будь-які можливі розмови стосовно поновлення зернової домовленості. Мій висновок - безпека у регіоні Чорного моря вже не належить Росії. Я вважаю, що у найближчі місяці у цьому регіоні складеться новий, дуже непростий для всіх баланс, але з усім тим для нас він буде однозначно позитивний", - підсумував Клімкін.