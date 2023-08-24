Буданов: українські морські дрони-камікадзе паралізують російський флот у Криму, хоч і 60-70% їх знищують

Про це розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі й сталося – це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять", – сказав Буданов.

Повідомляється, що Україна вже освоїла таке серійне виробництво морських дронів:"Це не як робили у гаражах – один-два. Це не так. Нормальне серійне виробництво йде".

РФ не може впоратися з усіма безпілотниками, тому це робить їх ефективною зброєю проти агресора.

"Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Але, як ви бачити, наші нарізки, ті, що роблять ЗСУ, те, що СБУ оприлюднює, просто порахуйте, скільки це плюс-мінус має бути. Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато. Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні завдані втрати й ціна такого дрона, і ціна бойового корабля – не порівнювальні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%", – сказав очільник ГУР.

За даними розвідника, бувають випадки, коли дрон знищують поряд із російським кораблем, і той тоді іде на так званий довготривалий ремонт.

"До прикладу історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомий був випадок. Його знищили. При підході до фрегата "Адмірал Ессен", прямо при підході. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно у 100 метрах від корабля, а заряд досить таки потужний, і уламків було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку", – згадує Буданов.

Очільник Головного управління розвідки каже, що Україна не боїться російських спроб затопити свої кораблі у Криму для захисту Кримського мосту: "Нехай топлять. Слухайте, це улюблена звичка росіян. Пам’ятаєте, у Севастополі стоїть знаменитий пам’ятник? Пам’ятник затопленим кораблям. Ну, часи йдуть, а нічого не змінюється. Але хочу вам нагадати, що коли вони флот затопили, це особливо їм не допомогло. Подивіться в історію. Вони ж, до речі, робили таке, коли захоплювати Крим. Вже не пам’ятаю, чи був старий великий протичовновий корабель, чи сторожовий на вході в бухту Донузлав, коли не міг Олефіренко вийти. Те саме робили. Це, мені здається, у них звичка більше – щось десь затопити й це якось допоможе".

Вибухи біля Кримського мосту: що відомо

Вдень у суботу, 12 серпня 2023 року, керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту. За його словами, у районі Керченської протоки силами російської ППО збито дві українські ракети.

Аксьонов сказав, що Кримський міст нібито не пошкоджено, а інформація про постраждалих відсутня.

Своєю чергою міністерство оборони Росії стверджує, що ракет було не дві, а одна. Як стверджує російське міноборони, йдеться про "зенітну керовану ракету С-200, перероблену в ударний варіант".

Перед цим у місцевих пабліках з'явилися фото з чотирма місцями задимлення як на самому мості, так і поруч із ним. На них помітно два скупчення чорного диму й два - білого.

"Радник" Аксьонова з інформаційної політики Олег Крючков пояснив появу білого диму маскуванням. Він сказав, що "спеціальними службами було поставлено димову завісу..

Починаючи з 12:36 окупанти перекрили рух Кримським мостом. Туди вирушили катери берегової охорони РФ.

Ближче до 15:00 очевидці знову стали розповідати у соцмережах про димову завісу на Кримському мосту, а кореспондент "Крим.Реалії" нарахував не менше 5 звуків вибухів.

Невдовзі Аксьонов та міноборони країни-агресора вже вдруге заявили про відбиття української ракетної атаки. За словами МО РФ, це знову була С-200.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не знає обставин та наслідку вибухів у Криму 12 серпня, натомість він вважає, що Кримський міст не могли перекрити просто так.

За даними військових Кримський міст нині на етапі так званого провітрювання, тому його часто закривають і відкривають, він не працює на повну потужність.

22 серпня ГУР повідомило, що російські окупанти проводять підготовчі роботи для затоплення шести плавзасобів в районі Керченської протоки для захисту мосту від ударів ЗСУ

Ввечері 22 серпня в районі Кримського моста та Козачої бухти було чутно постріли та видно дим – окупанти перекрили міст і назвали це навчаннями.

Що відомо про ліквідацію та самознищення російської авіації

13 травня 2023 року у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35.

17 травня на півночі Росії розбився розвідувальний літак.

7 серпня українські військові з 47-ї бригади "приземлили" рашистський гвинтокрил у Запорізькій області. Ще один – вранці 9 серпня.

23 серпня поблизу Зміїного Сили безпеки та оборони України підбили російський військовий літак, який намагався атакувати наших захисників.

Також у середу у мережі з'явилася інформація про те, що нещодавно на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8, екіпаж нібито здався в полон військовим ЗСУ. У ГУР Міноборони попередньо підтвердили дані та пообіцяли розповісти подробиці згодом.

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, на борту якого перебував ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Понад 20% зафіксованих втрат Росією пілотованих літаків і гелікоптерів за 18 місяців повномасштабного вторгнення спричинені не діями українських Сил оборони, а збоями у системі, помилками пілотів, дружнім вогнем та іншими інцидентами, що напряму не пов’язані із бойовими діями, пише Newsweek.