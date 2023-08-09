Українські військові збили черговий ворожий вертоліт
Вранці 9 серпня українські військові знищили черговий російський гелікоптер
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тип вертольота наразі встановлюється.
- 7 серпня українські військові з 47-ї бригади "приземлили" рашистський гвинтокрил у Запорізькій області.
- Станом на 9 серпня відомо, що Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення знищили 312 ворожих гелікоптерів.
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