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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Росії зросла кількість втрат на Сватівсько-Кремінському напрямку. Загалом за добу на фронті ЗСУ ліквідували 820 окупантів, 17 БПЛА й 8 танків
Оновлено

У Росії зросла кількість втрат на Сватівсько-Кремінському напрямку. Загалом за добу на фронті ЗСУ ліквідували 820 окупантів, 17 БПЛА й 8 танків

9 серпня, 2023 середа
08:00
Війна з Росією окупанти

У підрозділах російської армії на Сватівсько-Кремінському напрямку значно збільшились втрати окупантів. Поранених евакуюють до прикордонних міст Росії. За добу війни в Україні загарбники втратили 820 військових, 17 БПЛА й 8 танків

Про це 9 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4262 (+8) 
  • бойових броньованих машин ‒ 8290 (+12) 
  • артилерійських систем – 5013 (+17) 
  • РСЗВ – 711 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 469 (+1) 
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 312 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17)
  • крилаті ракети ‒ 1377 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19) 
  • спеціальна техніка ‒ 742 (+5)

Дані уточнюються.

Втрати росіян на Сватівсько-Кремінському напрямку. Зведення Генштабу

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ. Зокрема, різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ на Сватівсько-Кремінському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до окупованого міста Сватове на Луганщині прибули медики спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю міністерства оборони РФ.

Зокрема, за перший тиждень серпня зі Сватівсько-Кремінського напрямку в шпиталь Бєлгорода було відправлено близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості. Водночас з метою приховування реальної кількості своїх втрат на фронті, загиблих окупантів відправляють до Ростова-на-Дону.

Росіяни за добу завдали 4 ракетних та 53 авіаударів по Україні

Зазначається, що протягом минулої доби російські терористи завдали 4 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснили 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населеним пунктам.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ситуація по напрямках 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Грем’ячки та Леонівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це зокрема Володимирівка, Сеньківка, Ясна Поляна, Грем’яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина Буда, Бунякине, Волфине, Велика Писарівка Сумської області та Стрілеча, Пильна, Гатище, Бударки, Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону та відбили атаки противника в районі Синьківка Харківської області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пінктів Краматорськ, Маркове, Кліщіївка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Новокалинове, Авдіївка та Сєверне Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Рівнопіль, Новодарівка, Ольгівське, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янаське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку окупанти здійснили авіаційні ударив районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Михайлівка, Зміївка, Ольгівка, Микілське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони уразили 2 пункти управління та 5 артзасобів ворога

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Українські сили мають успіхи та просуваються вперед на Таврійському напрямку.
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