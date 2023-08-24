Понад 20% літак армія РФ втрачає через власну недбалість, - Newsweek

Про це пише Newsweek.

Експерти припускають, що значні втрати російської авіації під час навчальних або небойових завдань можна пояснити декількома факторами, і не в останню чергу недоглядом Росії в обслуговуванні своїх літаків, термінах навчання пілотів та дотриманні процедур безпеки.

Для аналізу, в якості базових цифр загальної кількості підтверджених втрат російської авіації, видання використало розвідку з відкритих джерел (OSINT) Oryx.

Крім того, Newsweek виявив десятки втрат, не пов’язаних з бойовими діями, на підставі повідомлень російських державних і місцевих ЗМІ, включно з деякими, які, ймовірно, не внесені до списку Oryx.

Згідно з даними Oryx, станом на 17 серпня підтверджені втрати Росії за час повномасштабної війни становлять 186 пілотованих літаків і вертольотів, 13 з яких позначено як небойові втрати.

У підтверджених повідомленнями ЗМІ даних, які зібрало видання, станом на 17 серпня таких втрат налічується 48 одиниць. Серед них сім літаків Су-25, чотири надзвукові перехоплювачі МіГ-31 і три найпопулярніші російські розвідувально-штурмові вертольоти Ка-52 "Алігатор".

У цьому підрахунку не враховано загальні втрати російської пілотованої авіації та вертольотів через бойові дії в Україні.

Цифри Oryx щодо загальних візуально підтверджених втрат авіації Росії за півтора року повномасштабної війни становлять 78 бойових літаків , два стратегічних бомбардувальники, два літаки командування та управління, два транспортні літаки та 102 вертольоти — загалом 186 одиниць. Виявлені Newsweek додаткові випадки доводять загальну кількість до 221, включаючи додаткові 17 реактивних літаків і 18 гелікоптерів.

Офіційні дані українських військових є вищими: станом на четвер загальні втрати російських літаків становлять 315, а гелікоптерів — 314 одиниць. Виходячи з цих цифр, щонайменше 48 із 221 підтверджених втрат пілотованої авіації не були пов’язані з бойовими діями, або були завдані власними силами — це 21,7%, або кожна п’ята одиниця.

Хоча ці цифри не є вичерпними, оскільки ймовірно з’являться і інші незареєстровані втрати, як бойові, так і небойові (а деякі, можливо, ніколи не будуть оприлюднені), вони все ж дають оцінку поточного стану ВПС Росії.

13 травня 2023 року у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35.

17 травня на півночі Росії розбився розвідувальний літак.