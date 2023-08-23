У Чорному морі ЗСУ підбили російський військовий літак

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих вишок Бойка (Вишки Бойка - це дві бурові платформи в Чорному морі, - ред.), відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів", - йдеться в заяві.

Ворожий літак спробував атакувати військові судна Сил оборони України.

Російська пропаганда відразу поширила фейк про нібито ураження та затоплення катера українських захисників.

"Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" - жодної шкоди українським військовим завдано не було", - пояснюють військові.

У відповідь на дії противника бійці ЗСУ завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт. Він залишив місце події та полетів у напрямку найближчого аеродрому.