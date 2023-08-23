У Чорному морі ЗСУ підбили російський військовий літак
Поблизу Зміїного Сили безпеки та оборони України підбили російський військовий літак, який намагався атакувати наших захисників
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих вишок Бойка (Вишки Бойка - це дві бурові платформи в Чорному морі, - ред.), відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів", - йдеться в заяві.
Ворожий літак спробував атакувати військові судна Сил оборони України.
Російська пропаганда відразу поширила фейк про нібито ураження та затоплення катера українських захисників.
"Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" - жодної шкоди українським військовим завдано не було", - пояснюють військові.
У відповідь на дії противника бійці ЗСУ завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт. Він залишив місце події та полетів у напрямку найближчого аеродрому.
- Також у середу, 23 серпня, у мережі з'явилася інформація про те, що нещодавно на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8, екіпаж нібито здався в полон військовим ЗСУ. У ГУР Міноборони попередньо підтвердили дані та пообіцяли розповісти подробиці згодом.
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