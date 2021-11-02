Клімкін: Україна має бути готовою до ескалації з боку Росії

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Укрінформ.

"Звичайно, я дуже хочу довіряти нашій розвідці – це я кажу абсолютно щиро, але The Washington Post непроста газета, вона має свої джерела в адміністрації Байдена (президента США - ред.). Якщо вона щось друкує, вона ніколи не друкує це "зі стелі", ми це прекрасно розуміємо.Так, ми знаємо, що нема там (біля кордону України – ред.) великих рухів на сьогодні, - рухи є, але не такі, які призведуть до масованого вторгнення завтра чи післязавтра", - наголосив Клімкін.

За його словами, у Кремлі розуміють, що бліцкриг проти України неможливий, бо це ніколи не можна буде "продати світові та навіть всередині Росії". Ексміністр зазначив, що наразі експерти обговорюють тему: якщо Китай у найближчій перспективі спробує встановити контроль над Тайванем, то для президента РФ Володимира Путіна відкривається шанс намагатися отримати контроль над частиною території України, яку вони називають "Новоросією". "Тому, звичайно, немає загрози (вторгнення – ред.) завтра чи післязавтра – це потрібно чесно сказати, не потрібно панікувати. Але ми маємо бути готовими до підняття ставок, до ескалації. Не боятися, не панікувати стосовно завтра чи післязавтра, але спокійно готуватися... Для нас сьогодні є два принципових способи забезпечення нашої безпеки: перший - це наше бажання, наш бойовий дух і бажання побудувати мінімально необхідний асиметричний потенціал.., і другий – це наші партнери", - додав Клімкін.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

У свою чергу, Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських сил до кордону з Україною.

Згодом, американське видання POLITICO оприлюднило знімки із супутника про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

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