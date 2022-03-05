Клуб-переможець ЛЧ відмовився розривати контракт з Газпромом
Сербська "Црвена Звезда" не розриватиме контракт з російською компанією "Газпром"
Про це повідомляє DAILY MAIL.
Директор сербського клубу "Црвена Звезда" Звездан Терзіч заявив, що розривати контракт з Газпром - це божевілля.
"Ми не отримували запиту від УЄФА прибрати логотип "Газпром" з форми, і я сподіваюсь, що цього не станеться. Це буде божевільною вимогою", - сказав Терзіч.
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"Црвена Звезда" вигравала ЛЧ у 1991 році.
УЄФА розірвав спонсорський контракт з "Газпромом", так саме вчинив і німецький клуб "Шальке".
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