Клуб УПЛ "Минай" оголосив про трансфер ексгравця "Динамо"
Український півзахисник Сергій Мякушко став новим гравцем закарпатського "Минаю"
Про це повідомляє офіційний сайт "Минаю".
Сергій Мякушко підписав з "Минаєм" контракт до кінця червня 2022 року. Поки ще не відомо, під яким номером гратиме 28-річний вінгер.
Мякушко - вихованець київського футболу. Грав за "Оболонь", київське "Динамо", полтавську "Ворсклу", львівські "Карпати". Закарпатським вболівальникам добре відомий виступами за ужгородську "Говерлу" в сезоні 2014/2015, де встиг забити 6 голів.
Встиг пограти і за кордоном – за клуб нижчої ліги Іспанії "Алькоркон" та команду вищого дивізіону Польщі – "Подбескідзе". Викликався в молодіжну та національну збірну України.
Орієнтовна вартість гравця складає 200 тис. євро.
- 24 жовтня у 12-му турі чемпіонату України з футболу "Рух" у Львові зіграв внічию з "Минаєм".
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