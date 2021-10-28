Клуб УПЛ "Минай" оголосив про трансфер ексгравця "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Минаю".



Сергій Мякушко підписав з "Минаєм" контракт до кінця червня 2022 року. Поки ще не відомо, під яким номером гратиме 28-річний вінгер.



Мякушко - вихованець київського футболу. Грав за "Оболонь", київське "Динамо", полтавську "Ворсклу", львівські "Карпати". Закарпатським вболівальникам добре відомий виступами за ужгородську "Говерлу" в сезоні 2014/2015, де встиг забити 6 голів.



Встиг пограти і за кордоном – за клуб нижчої ліги Іспанії "Алькоркон" та команду вищого дивізіону Польщі – "Подбескідзе". Викликався в молодіжну та національну збірну України.



Орієнтовна вартість гравця складає 200 тис. євро.

24 жовтня у 12-му турі чемпіонату України з футболу "Рух" у Львові зіграв внічию з "Минаєм".