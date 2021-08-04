Клуб УПЛ погнав з команди головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Руху".



Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Керівництво "Руху" запропонувало Івану Федику надалі працювати в структурі клубу. Про своє рішення фахівець повідомить згодом.



У ролі головного тренера "Руху" Іван Федик провів 40 матчів: 12 перемог, 14 нічиїх та 14 поразок. Загалом, за час своєї роботи Іван Федик задіяв 48 футболістів.



На старті сезону УПЛ "Рух" програв два матчі поспіль.





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