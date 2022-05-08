Ключова санкція Заходу проти Росії - надання озброєння Україні, - дипломат Чалий

Дипломат розповів про це в етері Еспресо.

"Якщо говорити про те, які заходи можна застосувати у вигляді санкцій, то найбільш дієвими з моєї точки зору є санкції, які стосуються самооборони за статутом ООН. Тобто санкція оборони держави має бути підкріплена відповідними засобами. І такі засоби у вигляді важкого озброєння вже надходять в Україну. Хотілося б, щоб це відбувалося динамічніше. Але саме ця санкція, на мій погляд, є ключовою проти російської агресії", - зазначив Чалий.

Експосол додав, що економічні санкції щодо Росії - це звісно добре, але темп їх запровадження для нас є повільним.

"Пакети санкції - це економічні обмеження. 6-й пакет санкції включає нафтове ембарго, але це просувається дуже повільно. Звісно, ми вдячні за те, що Європейський Союз діє поступово та впевнено. Але я завжди вважав і вважаю, що мало б бути швидке застосування санкцій, які не поступові, а дійсно обмежувальні. Тобто не можете відразу ввести нафтове ембарго, так введіть на якийсь період мораторій постачання, а потім готуйтесь до ембарго. Але така лінія продовжується - пакет за пакетом. Зашморг на шиї російській затягується, але це не той темп, який потрібен Україні", - зауважив Валерій Чалий.

Міністерство оборони США готується укласти, або й уже уклала, контракти по двох пакетах допомоги, на 300 млн та 1,45 млрд – в Україну уже надходять "безпілотні літальні системи Puma, передові системи високоточної зброї, комунікаційні пристрої, бойове медичне обладнання сухпайки, готові до вживання, навіть біноклі", також Javelin і Stinger.

Речник Пентагону Джон Кірбі 6 травня повідомив, що сотні українських військових опановують сучасну західну військову техніку, зокрема гаубиці M777, системи ППО Q-64 та бронетранспортери М-113.

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