"Ключовим стає питання гарантій безпеки": у МЗС України пояснили припущення Пристайка про відмову від курсу на вступ в НАТО

Про це повідомляє "РБК-Україна".



"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту", - сказав Ніколенко.



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При цьому Ніколенко зазначив, що на тлі російської військової загрози та відсутності у жодного безпекового альянсу зобов'язань щодо захисту України набуває актуальності питання гарантій безпеки.



"Посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу", - сказав Ніколенко.



Водночас представник МЗС наголосив на неможливості ухвалення рішень, які порушували б Конституцію України.



Жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з РФ.