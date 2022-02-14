Посол у Британії Пристайко припустив відмову України від наміру вступити в НАТО через російську загрозу, - BBC Radio
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з РФ
Про це Пристайко сказав у інтерв'ю журналісту Стівену Нолану, повідомляє BBC Radio у Twitter.
"Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав Стівену Нолану, що його країна може погодитися не вступати в НАТО, якщо це дозволить уникнути війни з Росією. Це означало б, що країна відмовиться від мети, записаної в її Конституції", - йдеться у повідомленні.
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Таке припущення Пристайко пояснив пошуками рішення кризи, пов'язаної із військовою загрозою від РФ.
"Ми намагаємося знайти найкращий вихід", - сказав Пристайко.
- Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбулися переговори США та РФ. Однією з російських вимог у рамках "гарантій безпеки" була відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.
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