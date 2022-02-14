Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Посол у Британії Пристайко припустив відмову України від наміру вступити в НАТО через російську загрозу, - BBC Radio

Посол у Британії Пристайко припустив відмову України від наміру вступити в НАТО через російську загрозу, - BBC Radio

14 лютого, 2022 понедiлок
08:56
війна з Росією Вадим Пристайко

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з РФ

Про це Пристайко сказав у інтерв'ю журналісту Стівену Нолану, повідомляє BBC Radio у Twitter.

"Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав Стівену Нолану, що його країна може погодитися не вступати в НАТО, якщо це дозволить уникнути війни з Росією. Це означало б, що країна відмовиться від мети, записаної в її Конституції", - йдеться у повідомленні.

Читайте також. "Переможців не буде": Путін пов'язав вступ України до НАТО з військовим поверненням Криму, пригрозив Альянсу війною і нагадав про ядерну зброю РФ

Таке припущення Пристайко пояснив пошуками рішення кризи, пов'язаної із військовою загрозою від РФ.

"Ми намагаємося знайти найкращий вихід", - сказав Пристайко.

  • Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбулися переговори США та РФ. Однією з російських вимог у рамках "гарантій безпеки" була відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
МЗС України
Вадим Пристайко
вступ до НАТО
вступ в НАТО
Читайте також:
Олександр Марцинюк (Почаїв)
12 лютого, 2022 субота
Скандальний священик з Почаєва везтиме людей автобусами до Києва, - ЗМІ
13 лютого, 2022 неділя
"Вимагаємо дискваліфікувати!" Як соцмережі відреагували на те, що Україну на "Євробаченні-2022" представлятиме Аліна Паш
Верховная рада
13 лютого, 2022 неділя
Зустріч із силовиками та головами фракцій скасували, введення воєнного стану не обговорювали, - нардеп Железняк
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.93
    Купівля 27.93
    Продаж 28.48
  • EUR
    Купівля 31.75
    Продаж 32.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
14 лютого
09:56
"Ключовим стає питання гарантій безпеки": у МЗС України пояснили припущення Пристайка про відмову від курсу на вступ в НАТО
09:50
Ув'язнена окупантами в ОРДО українка Гусейнова зазнала катувань і потребує негайного звільнення, - Денісова
09:30
ОБСЄ
Терорист "ЛНР" на пункті пропуску погрожував спостерігачам ОБСЄ
09:05
Інтерв’ю
Аркадій Бабченко
"Якщо Росія почне війну – цей день буде початком кінця Росії", – Аркадій Бабченко
09:03
У Києві сталася пожежа в гімназії східних мов
08:43
Японія
Через загрозу нового вторгнення РФ Японія відкликає з України майже всіх дипломатів
08:40
COVID-19 тест
В Україні минулої доби зафіксовано 16 993 нових випадків COVID-19, померли 142 людини
08:40
Гарвард
Росія консолідує контроль над окупованими територіями, частково через перші помилки України – експерти в Гарварді про проблеми реінтеграції Донбасу і Криму
08:22
ОБСЄ
Рекомендація Держдепу виїхати з України також стосується співробітників ОБСЄ, - місія США
07:54
гривня долар
Долар в Україні різко здорожчав за курсом НБУ
07:28
Заборонені міномети, дрони, протитанкова зброя: минулої доби росіяни в зоні ООС 6 разів порушили режим тиші
2022, неділя
13 лютого
22:42
В країнах Закавказзя стався землетрус силою 6,2 бали
22:25
Зеленський запросив Байдена відвідати Україну "в найближчі дні"
21:54
Олігархи тікають чартерами з України. Рабінович каже, що з 24:00 нардепів не випускатимуть
21:37
Танк Т-80У
За 15 км від кордону з Україною з'явилися танки з Підмосков'я, - Conflict Intelligence Team
21:23
Борис Філатов заявив, хто міг напасти на журналістів в аеропорту Дніпра, й обіцяє відео з камер спостереження
21:13
Для безперебійності польотів над Україною виділено 16,6 млрд грн
21:01
Олександра Назарова та Максим Нікітін
Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати 14 лютого
20:49
Аліна Паш
Зе-влада на "Євробаченні" "подарувала" перемогу "своєму" кандидатові, - ексспівробітник Нацради з питань телебачення і радіо
20:24
На вечірньому засіданні Кабміну підтримають авіакомпанії у відносинах зі страховиками, - Офіс президента
20:19
Оновлено
"Пішов ти на **й зі своєю правдою". У Дніпрі напали з ножем на знімальну групу журналіста Михайла Ткача
20:08
Байден пообіцяв Зеленському: США разом із союзниками швидко і рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії
20:02
Ольга Полюк
Олімпіада-2022: Розклад 10-го дня зимових Ігор у Пекіні
20:01
Інтерв’ю
Павло Клімкін
"Потрібно передусім вимагати міжнародного контролю кордону", – Павло Клімкін
19:53
48 годин минуло, пояснень від РФ немає. Ми переходимо до наступного кроку, - Кулеба
19:40
О 20:00 терміново збирається Кабмін, о 22:00 - бюджетний комітет Ради, - Гончаренко
19:27
Ерін Джексон (ліворуч)
Олімпіада-2022: Усі медалісти 9-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
19:20
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр - Путіну: "Послабте зашморг на шиї України"
19:05
Інтерв’ю
Валерія Фор-Мунтян
"Америка підтримує медійний ажіотаж, що може призвести до економічної кризи в Україні", – депутатка Нацасамблеї Франції
18:52
Марте Олсбю Ройзеланд
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 9-го дня Ігор у Пекіні
18:26
Ексклюзив
Аліна Паш
“Євробачення” на розрив. Як перемога русофілки Аліни Паш оголила всі рани шоубізу і суспільства
18:25
Білорусам-чоловікам обмежили в'їзд до України, - ЗМІ
18:10
Петро Порошенко
Сьогоднішню зустріч з силовиками у Раді скасував Стефанчук за вказівкою Зеленського, - Порошенко
17:51
Завантаження у Шяуляї
З Литви до України прибули "стінгери" та бронежилети
17:48
Ексклюзив
Павло Клімкін
"Україні потрібен від партнерів сучасний "план Маршала" – гарантії безпеки для інвесторів", – Павло Клімкін
17:07
Швейцарці голосують на референдумі з питань ЗМІ, дослідів на тваринами, реклами тютюну й податків
16:48
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
"Президент Макрон намагається знову загнати Україну в радянське ярмо, але Україна зі своєю поведінкою стає лідером вільного світу", – Андрій Піонтковський
16:15
Оновлено
Boeing C17A Globemaster III
Вже другий "птах" з Литви сів у "Борисполі". Вночі розвантажили ще два з набоями від США
15:47
Нардепам-"слугам" наказали не залишати Україну. А тим, хто за кордоном, повернутися до понеділка
15:21
Ексклюзив
У столичному Протасовому Яру дві автівки "зустрілися" зі стовпами. На одному й тому ж самому місці
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV