Посол у Британії Пристайко припустив відмову України від наміру вступити в НАТО через російську загрозу, - BBC Radio

Про це Пристайко сказав у інтерв'ю журналісту Стівену Нолану, повідомляє BBC Radio у Twitter.



"Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав Стівену Нолану, що його країна може погодитися не вступати в НАТО, якщо це дозволить уникнути війни з Росією. Це означало б, що країна відмовиться від мети, записаної в її Конституції", - йдеться у повідомленні.



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Таке припущення Пристайко пояснив пошуками рішення кризи, пов'язаної із військовою загрозою від РФ.



"Ми намагаємося знайти найкращий вихід", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбулися переговори США та РФ. Однією з російських вимог у рамках "гарантій безпеки" була відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.

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