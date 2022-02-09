Ключовий футболіст "Реалу" ризикує пропустити матч з ПСЖ у Лізі чемпіонів
Нападник мадридського "Реала" Карім Бензема може пропустити матч із ПСЖ У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Marca.
"Реал" ризикує грати проти ПСЖ у Лізі чемпіонів без Бензема, адже той травмував задню поверхню стегна. Зараз французький форвард тренується індивідуально.
Карім Бензема працює з м'ячем на полі, але все ще далекий від оптимальних кондицій, щоб фізично вийти на матч Ліги чемпіонів. Ймовірність того, що француз встигне відновитись до матчу з ПСЖ - дуже мала. Гра відбудеться 15 лютого.
У нинішньому сезоні 34-річний француз є найрезультативнішим у "Реалі". У 28 матчах за мадридців він забив 24 м'ячі та віддав 9 результативних передач.
- 16 січня у фінальному матчі Суперкубка Іспанії мадридський "Реал" переміг "Атлетик" з Більбао.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.83
Купівля 27.83Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе