Ключовий футболіст "Реалу" ризикує пропустити матч з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Marca.



"Реал" ризикує грати проти ПСЖ у Лізі чемпіонів без Бензема, адже той травмував задню поверхню стегна. Зараз французький форвард тренується індивідуально.



Карім Бензема працює з м'ячем на полі, але все ще далекий від оптимальних кондицій, щоб фізично вийти на матч Ліги чемпіонів. Ймовірність того, що француз встигне відновитись до матчу з ПСЖ - дуже мала. Гра відбудеться 15 лютого.

У нинішньому сезоні 34-річний француз є найрезультативнішим у "Реалі". У 28 матчах за мадридців він забив 24 м'ячі та віддав 9 результативних передач.