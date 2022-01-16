"Реал" переміг "Атлетик" у фіналі Суперкубка Іспанії
У фінальному матчі Суперкубка Іспанії мадридський "Реал" переміг "Атлетик" з Більбао
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Джидді (Саудівська Аравія), де відбувалася фінальна гра, "Реал" вийшов вперед на 38-й хвилині, коли забив Лука Модріч. Перевагу мадридців невдовзі після перерви збільшив Карім Бензема, який реалізував пенальті.
"Атлетик" мав шанс повернути інтригу на 87-й хвилині, коли у складі "Реалу" було вилучено Едера Мілітана, а уворота мадридців призначено пенальті. Проте Рауль Гарсія не зміг переграти Тібо Куртуа з одинадцятиметрової позначки.
Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін весь матч просидів у запасі.
"Реал" переміг "Атлетик" 2:0 та став володарем Суперкубка Іспанії
Суперкубок Іспанії
Фінал
16 січня
"Реал"- "Атлетик" 2:0
Голи: Модрич, 38, Бензема, 52 (пен.)
Вилучення: Мілітан ("Реал"), 87
На 89-й хвилині Рауль Гарсія ("Атлетик") не реалізував пенальті
- Нагадаємо, 12 січня у півфіналі Суперкубка Іспанії "Реал" переміг "Барселону".
- 13 січня у іншому півфіналі "Атлетик" переграв "Атлетико".
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