"Атлетік" сенсаційно обіграв "Атлетико" і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Атлетік" і "Атлетико" обмінялись голами в середині другого тайму. Голкіпер клубу з Більбао Унай Сімон забив у своїй ворота, а захисник Єрай Альварес вразив ворота мадридців.



Переможний м'яч трапився на 81-й хвилині. Героєм зустрічі став Ніко Вілльямс.



В іншому півфінальному матчі "Реал" переміг "Барселону" (3:2). Фінал Суперкубка Іспанії пройде 16 січня.



Суперкубок Іспанії



Півфінал



13 січня



"Атлетико" - "Атлетік" 1:2



Голи: Сімон, 62 (авт.) - Альварес, 77, Вілльямс, 81

12 ссічня у півфіналі Суперкубка Іспанії мадридський "Реал" переміг "Барселону".