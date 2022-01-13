"Атлетік" сенсаційно обіграв "Атлетико" і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії
У півфіналі Суперкубка Іспанії "Атлетік" з Більбао переміг мадридське "Атлетико"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Атлетік" і "Атлетико" обмінялись голами в середині другого тайму. Голкіпер клубу з Більбао Унай Сімон забив у своїй ворота, а захисник Єрай Альварес вразив ворота мадридців.
Переможний м'яч трапився на 81-й хвилині. Героєм зустрічі став Ніко Вілльямс.
В іншому півфінальному матчі "Реал" переміг "Барселону" (3:2). Фінал Суперкубка Іспанії пройде 16 січня.
Суперкубок Іспанії
Півфінал
13 січня
"Атлетико" - "Атлетік" 1:2
Голи: Сімон, 62 (авт.) - Альварес, 77, Вілльямс, 81
- 12 ссічня у півфіналі Суперкубка Іспанії мадридський "Реал" переміг "Барселону".
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