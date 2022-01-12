"Реал" обіграв "Барселону" та вийшов у фінал Суперкубка Іспанії
У півфіналі Суперкубка Іспанії мадридський "Реал" переміг "Барселону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час гри закінчився з рахунком 2:2. За "Барселону" відзначились Люк Де Йонг та Ансу Фаті, а за "Реал" забили Карім Бензема та Вінісіус Жуніор.
Командам довелось грати овертайм, де сильнішим став "Реал". Мадридці забили переможний м'яч на 98-й хвилині, відзначився Вальверде.
В іншому півфінальному матчі Суперкубка Іспанії "Атлетик" з Більбао гратиме проти мадридського "Атлетико". Ця зустріч пройде 13 січня.
Суперкубок Іспанії
Півфінал
12 січня
"Барселона" - "Реал" 2:3
Голи: Де Йонг, 41, Фаті, 83 - Вінісіус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98
- 24 жовтня у 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" переміг у гостях "Барселону" в Ель-Класико.
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