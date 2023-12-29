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Ключовий момент: Україна – Швеція на Євро-2020

Віталій Кошовий
29 грудня, 2023 п'ятниця
18:09
Спорт

Україна – це футбол. Наша національна збірна - уособлення сподівань і гордості українців. Еспресо за підтримки VBET пригадав 10 знакових віх історії українського футболу в серії матеріалів "Ключовий момент"

Пропустивши чемпіонат світу 2018 року, національна збірна України, яку тренував Андрій Шевченко, зробила ставку на вихід на Євро-2020. Під рукою в нашої легенди був збалансований склад: ветерани, з якими Шевченко встиг разом пограти, та геніальна молодь. Більшість лідерів виступали у топклубах Європи.

Блискавичний відбір

Не дивно, що відбір на чемпіонат українці пролетіли на форсажі: шість перемог і жодної поразки у восьми матчах. Українці вчинили справжній розгром сербам у Львові, забивши п'ять сухих м'ячів. У Києві синьо-жовта команда поклала на лопатки тогочасного чемпіона Європи – Португалію на чолі з Роналдо. Тож Україна з оптимізмом чекала на Євро-2020. 

Але на початку 2020-го світ сколихнула пандемія COVID-19, яка скасувала чи перенесла безліч спортивних змагань. Чемпіонат Європи довелося проводити влітку 2021 року. 

Турнір був у багато чому революційним, бо відбувся в 11 різних містах 11 країн Європи, уперше на ньому застосовували систему VAR, через ковід дозволялося проводити 5 замін, у фінальній частині грали відразу 24 команди.

Важкий старт на Євро

Україна потрапила до групи зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії та на фінішній стрічці змогли пробитися у стадію плей-оф. Поразка 2:3 від Нідерландів залишала шанси, адже моментами гра українцям вдавалася, а гол Андрія Ярмоленка УЄФА згодом запише у топ-10 Євро. 

Веселіше стало після впевненої перемоги над Північною Македонією 2:1, а от мінімальна поразка від Австрії змусила нервувати.

Утім, Україна пройшла в 1/8 фіналу за рейтингом найкращих команд, що посіли треті місця у своїх групах – випередити Фінляндію нам допоміг один м'яч.

Далі, як і на домашньому для України Євро-2012, у надпринциповому матчі нам належало зіграти зі шведами, які впевнено виграли в Іспанії.

Щаслива заміна Шевченка

Матч Україна – Швеція відбувався у Глазго. Через епідемію підтримати своїх улюбленців 29 червня 2021 року на "Гемпден Парк" підтягнулася переважно британська діаспора.

Стартовий склад України був таким: Бущан - Матвієнко, Кривцов, Забарний - Зінченко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко - Шапаренко, Ярмоленко - Яремчук.

Українці потужно почали й забили ефектний гол. Ярмоленко віддав геніальний пас на Зінченка, й півзахисник Манчестер Сіті сили для удару не пошкодував.  

Але ще до перерви шведи зрівняли за допомогою рикошету. Георгій Бущан на зміну траєкторії зреагувати не встиг.

На початку другого тайму обидві команди мали непогані шанси вирватися вперед, але після дальніх ударів Сергія Сидорчука та Еміля Форсберга м'яч влучав у каркас воріт. 

Під кінець основного часу втомлені Україна та Швеція не надто поспішали йти вперед, остерігаючись нарватися на контратаку і пропустити вирішальний гол на останніх хвилинах. 

"Я чекав, був упевнений, що команда дотисне. Але й готувався до серії пенальті. У мене є секрет - на пляшці з водою був написаний список гравців збірної Швеції - їхні номери й куди вони б'ють пенальті", – пригадував згодом воротар збірної України Георгій Бущан.

Усе змінилося на 97-й хвилині. У додатковий час захисник шведів Даніельссон в'їхав українському форварду Артему Бесєдіну прямою ногою в коліно. Зіткнення мало не призвело до перелому – Артем упав, наче підкошений, і не зміг підвестися. Рефері спочатку показав шведу тільки жовту картку, але після перегляду ВАР вилучив його. Ціною важкої травми Бесєдін здобув чисельну перевагу для своєї команди.

Українці розпочали приступ шведських воріт, але гра вперто котилася до серії пенальті. Результат гри вирішила вдала заміна. На другу додану 15-хвилинку на поле вийшов 24-річний Артем Довбик, якому Шевченко наказав постійно бути у штрафній шведів і чекати нагоди.

На 121-й хвилині поєдинку мільйони українців скочили на ноги. Зінченко помітив ривок повного сил Довбика, подав на нього з лівого флангу – й Артем ударом головою "розстріляв" ворота Швеції.

Наш форвард на радощах зняв футболку і побіг радіти голу тільки у спеціальному топі, який згодом стане героєм соцмереж. 

Перемога характеру

Артем заб'є не тільки фантастично потрібний гол для України, але й поб'є рекорд легендарного Мішеля Платіні. Він став автором найпізнішого переможного м'яча в історії чемпіонатів Європи.

"Ми виграли за рахунок характеру і бажання. Всі прекрасно розуміли, скільки критики на нас вилилося в перших трьох матчах. Сьогодні ми всі разом дивилися один одному в очі й виходили на гру, як на війну. Розуміли, що потрібно здобути цей історичний результат. І ми це зробили", – сказав після матчу Олександр Зінченко, півзахисник збірної України, амбасадор Vbet.

Уся Україна святкувала аж до програного Англії чвертьфіналу Євро-2020. Попри це, перемога над Швецією дозволила нашій збірній повторити історичне досягнення - вихід золотого покоління у чвертьфінал Чемпіонату світу 2006. Віримо, що нові яскраві перемоги України у найближчому майбутньому.

Серія матеріалів "Ключовий момент" створена за підтримки VBET – Разом сильніші

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