Ключовою загрозою для Європи є Росія, а ключовою загрозою для світу є Китай, - дипломат Безсмертний
Політик Роман Безсмертний вважає, що Мадридський саміт - це переломна подія, як у долі НАТО, так і у долі європейської спільноти
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Мадридський саміт - це серйозна подія. Саміт НАТО визначив дві позиції. Очевидно, що ключовою загрозою для Європи є Росія, а ключовою загрозою для світу є Китай. На саміті були присутні й представники азійських держав. Це викликало емоційну реакцію у Пекіна. Саміт НАТО визначив важливість щодо рішення по Україні. Це довготривала програма з ясним рефреном – Україна буде отримувати стільки й такий час, скільки буде потрібно, щоб досягти перемоги над Росією", - підкреслив дипломат.
Також політик додав, що в програмах саміту криється відповідь на питання майбутнього членства України в НАТО.
"В цих двох програмах, в цих двох підходах і криється відповідь на питання майбутнього членства України в НАТО. Мене здивувала внутрішня дискусія в Україні з приводу теми "даєш НАТО, чи ми туди не підемо". Це розвивалося у неприємних девізах та лозунгах", - наголосив дипломат.
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